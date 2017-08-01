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Новосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

Вандал задержан

Новосибирец набросился с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Новосибирская полиция проводит проверку по факту повреждения памятника Николаю II и цесаревичу Алексею, установленному в июле у собора Александра Невского, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По данным полиции, в ночь на вторник 31-летний новосибирец, приставив к памятнику лестницу и взобравшись по ней, нанес несколько ударов по скульптурной композиции.

Проезжавший мимо экипаж вневедомственной охраны задержал вандала и доставил в полицию.

"Устанавливаются мотивы и сумма причиненного ущерба, по результатам проверки будет дана квалификация действий, совершенных задержанным", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время голова цесаревича Алексея, на которую, судя по всему, и обрушились удары, закрыта тканью, передал корреспондент агентства "Интерфакс". Статуя самого императора не повреждена.

Памятник был открыт 16 июля на территории Андександро-Невского собора, но за церковной оградой в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что не знал о планах установки памятника. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что никто не обращался в мэрию с такой инициативой, но уточнил, что Новосибирская епархия Русской православной церкви вправе разместить такой памятник на своей территории, и такие планы существуют.

Теги: Россия, Новосибирск
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