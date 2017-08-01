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В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину

Есть обновление от 13:39

Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружие

В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Кремле призывают страны, претендующие на роль в украинском урегулировании избегать действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гипотетические рассуждения здесь вряд ли должны быть поводом для комментариев", - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - добавил Песков.

Так он прокомментировал сообщение о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил намерение США поставлять Киеву противотанковые ракеты и, возможно, другое летальное оружие.

В миреСША разработали план поставки оборонительного вооружения УкраинеЧитать подробнее

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния ополченцам на востоке страны.

"Пентагон и Госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.

Теги: Дмитрий Песков, Украина, США
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