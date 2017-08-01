В Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на Украину

Ранее СМИ узнали о планах Пентагона и Госдепа поставить Киеву противотанковые ракеты и другое оружие

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Кремле призывают страны, претендующие на роль в украинском урегулировании избегать действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гипотетические рассуждения здесь вряд ли должны быть поводом для комментариев", - сказал он журналистам.

"Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - добавил Песков.

Так он прокомментировал сообщение о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил намерение США поставлять Киеву противотанковые ракеты и, возможно, другое летальное оружие.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния ополченцам на востоке страны.

"Пентагон и Госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.