США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине

Трамп с предложением еще не ознакомился, быстрого решения по этому вопросу не предвидится

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния ополченцам на востоке страны, сообщает в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.

Собеседники газеты заверили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис одобрил предложения. А представитель оборонного ведомства Мишель Балданца отметила, что США "не исключали вариант передачи летального оборонительного вооружения Украине".

В то же время, высокопоставленный сотрудник американской администрации сообщил Wall Street Journal, что данная тема не обсуждалась на состоявшемся на прошлой неделе совещании в Белом доме по России. Он также сообщил, что президент Дональд Трамп не ознакомился с предложением, его позиция по данному вопросу не известна.

"Некоторые американские и украинские официальные лица говорят, что ожидают, что выработка позиции Белого дома по этому вопросу может занять несколько месяцев.

Газета подчеркивает, что европейские союзники США скептически воспринимают идею передачи оружия Украине, так как считают, что это может привести к обострению конфликта.

Собеседники издания поясняют, что согласно плану противотанковые ракеты нужно будет размещать не на передовой, чтобы уменьшить риск обострения конфликта между украинскими военными и ополченцами.

"Если же Украина начнет использовать оружие ненадлежащим образом, то Вашингтон может принять решение о том, чтобы отказаться от технической поддержки Украины", - пишет газета.

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер на прошлой неделе во время переговоров с европейскими официальными лицами заявил, что решение о предоставлении "оборонительного оружия" Украине, вероятно, будет принято, однако стопроцентной гарантии нет.

Wall Street Journal приводит слова неназванного украинского высокопоставленного официального лица, предположившего, что подобный план мог бы подтолкнуть РФ к тому, чтобы добиваться решения конфликта на востоке Украины. Кроме того, он заверил, что в Киеве были бы согласны использовать американское оружие только в "экстренных" случаях.