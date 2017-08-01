Благовещенская ТЭЦ и Бурейская ГЭС снизили нагрузку до нуля из-за аварии в сетях

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ сообщило о снижении до нуля нагрузки Благовещенской ТЭЦ и Бурейской ГЭС после аварии в энергосистеме Дальнего Востока.

Как следует из справки ситуационно-аналитического центра ведомства, на Бурейской ГЭС действием защит отключились гидроагрегаты №1, 2, 3, 4, 6 (по 335 МВт). По состоянию на 15.37 по московскому времени в работу вернулись агрегаты 1,3 и 6.

Кроме того, до нуля снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ. Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт.