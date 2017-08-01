Полицейские в Армении установили личность убившего четырех человек на похоронах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Армении установили личность человека, устроившего стрельбу на траурной церемонии в Арагацотнской области, жертвами которой стали четыре человека, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы полиции республики Эдгар Джаноян.

По его словам, в нападении обвиняется 50-летний Тельман Калашян, его разыскивает полиция.

Во вторник неизвестный ворвался в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам и расстрелял участников похорон. В результате нападения три человека погибли на месте, пятеро получили ранения. Позже один из них скончался в больнице.

Стрелявшему, вооруженному охотничьим карабином "Сайга", удалось скрыться.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета Армении "Интерфаксу" сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, предполагаемый преступник, побуждаемый личными недружескими отношениями, ворвался в помещение, открыл стрельбу по находившимся там людям, и сбежал с места происшествия", - сказали в ведомстве.