Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 64 км в 95 км восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 12,4.

"Жители Петропавловска-Камчатского, в зависимости от района, где они находились в момент землетрясения, ощутили подземные толчки силой до трех баллов", - отметил геофизик.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что жертв и разрушений в результате этого землетрясения нет, угроза цунами не объявлялась.