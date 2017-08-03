Ударивший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток ареста

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание в виде пяти суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции Александру Орлову, которого подозревают в нападении на журналиста телеканала НТВ во время празднования Дня ВДВ в Парке Горького.

"Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП), ему назначено наказание виде пяти суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в четверг.

Накануне в отношении Орлова был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе МВД РФ, в отношении Орлова расследуется дело по статье "Побои". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В среду телеканал НТВ сообщил о нападении на своего корреспондента в Парке культуры имени Горького в Москве, где ветераны ВДВ отмечали свой профессиональный праздник.

Согласно сообщению, по словам очевидцев, нападавший был пьян и после инцидента убежал, но вскоре был задержан.

Позднее в тот же день пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова сообщила "Интерфаксу", что состояние здоровья корреспондента НТВ Никиты Развозжаева, который подвергся нападению хулигана во время прямого включения из Парка Горького, не вызывает опасений. Тем не менее, по ее словам, было принято решение обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать инцидент.