Главные новости
МоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаВ РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаМиноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банка
В России Дело Никиты Белых

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Белых

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Белых
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Сегодня, 3 августа 2017 года Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал Куренной.

Настоящее уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы суд для рассмотрения по существу, добавил он.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Последний раз Мосгорсуд продлил арест Белых до 24 сентября.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тыс. евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Президент РФ 28 июля 2016 года отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

Задержание и арест Никиты Белых

6 фотографий
Избрание меры пресечения Никите Белых в Басманном судеНикита Белых у Басманного суда 25 июняНикита Белых в здании Басманного суда 24 июняНикита Белых у здания Басманного суда 24 июняНикита Белых во время задержанияНикита Белых во время задержания
Избрание меры пресечения Никите Белых в Басманном суде
Теги: Никита Белых
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Суд смягчил приговор инвалиду МамаевуСуд смягчил приговор инвалиду Мамаеву
Вместо 4,5 года тюрьмы, он оштрафован на 200 тыс. рублейПодробнее
Убийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонии
По его жалобам Красноярский ФСИН начал проверкуПодробнее
Командование ЦВО прокомментировало сообщения о массовой драке в воинской части на УралеКомандование ЦВО прокомментировало сообщения о массовой драке в воинской части на Урале
Уточняется, что конфликт с участием контрактников был, но без применения холодного оружияПодробнее
Пять туристов пропали во время похода в ПриморьеПять туристов пропали во время похода в Приморье
Среди пропавших - 10-летняя девочкаПодробнее
Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войну
По мнению премьера, санкционный режим будет жестче закона Джексона - Вэника и продлится десятилетияПодробнее
Росгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"Росгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"
В федеральной службе не согласны со слухами о том, что с подсудимыми пытались расправиться таким изощренным способомПодробнее
ЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатора
По ее данным, мэр Екатеринбурга не стал открывать специальный счет в Сбербанке, хотя без него вести избирательную кампанию невозможноПодробнее
В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого домаПодробнее
Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Авария произошла вечером во вторник по местному времениПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 августа6 фото
02 августа
Фотохроника 2 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаВ РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаМиноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банкаЭкономикаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеруВ РоссииУбийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонии

После конфликта между военными в Свердловской области возбуждено уголовное дело

Напавшего в Москве на полицейского дебошира остановили выстрелом в ногу

Стали известны подробности инцидента с едва не устроившим катастрофу самолетом A320

Трамп убеждал президента Мексики не говорить об отказе платить за стену

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Белых

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении БелыхУголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Подробнее

Писториуса доставили в больницу из-за боли в груди

Умер исполнитель роли Корнелиуса Фаджа в "Гарри Поттере"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции