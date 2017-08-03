Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Белых

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Сегодня, 3 августа 2017 года Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал Куренной.

Настоящее уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы суд для рассмотрения по существу, добавил он.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Последний раз Мосгорсуд продлил арест Белых до 24 сентября.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тыс. евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Президент РФ 28 июля 2016 года отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.