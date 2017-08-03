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Навальный оштрафован за нарушения при организации "Агитационного субботника"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей политику Алексею Навальному за повторное нарушение правил организации и проведения митингов и демонстраций, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное совершение правонарушения в виде организации или проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в решении судьи Марины Буториной, оглашенном в четверг.

В ходе заседания защитник А.Навального Вадим Кобзев заявил ряд ходатайств, в том числе о прекращении производства по делу в отношении политика, однако большую часть из них судья удовлетворить отказалась. Также судья отказалась взять отвод, о котором просил адвокат оппозиционера, так как, по его мнению, налицо необъективное отношение к поступившему в суд делу.

"Мы считаем, что в деле отсутствует объективный состав правонарушения. По ссылке на размещённый в YouTube ролик ничего нет. Протокол в таком виде нарушает право Навального на защиту. (...) В протоколе также указано, что он совершил аналогичное преступление - аналогичное чему и когда? 29 марта по событиям 26 марта и 12 июля мой подзащитный был признан виновными Тверским и Симоновским судами по другим частям статьи 20.2 КоАП, которые формируют самостоятельный состав правонарушения", - сказал В.Кобзев.

Сам оппозиционер заявил, что "прямо в суде зашёл в интернет по ссылке - и видео там нет".

"Второй эпизод, который мне вменяется - что я был в эфире программы "Навальный 2018" в YouTube 6 июля. Но в этот день я находился в спецприемнике и не мог ничего записывать!" - добавил он.

Сотрудник полиции Алексей Гундаров, который составил протокол в отношении А.Навального, пояснил в суде, что сделал это на основе материалов поступивших, в частности, из центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ (центр "Э"). Отвечая на вопросы А.Навального и адвоката В.Кобзева, он не смог объяснить, почему по гиперссылке, указанной в материалах дела, в интернете ничего найти нельзя, сославшись на то, что при составлении протокола, могла быть допущена ошибка.

На вопрос стороны защиты, почему он квалифицировал призыв на "Агитационный субботник" и само мероприятие как митинг, А.Гундаров сослался на постановление пленума Верховного суда о массовых акциях и правилах их проведения. Отвечая на вопрос, считает ли он раздачу наглядной агитации массовым мероприятием, полицейский ответил утвердительно.

Как сообщалось, московская полиция считает, что распространение листовок сторонниками оппозиционера А.Навального во время "Агитационного субботника" 8-9 июля в скрытой форме являлось публичной акцией, о которой организаторы должны были уведомить столичные власти.

В отношении А.Навального, главы его штаба Леонида Волкова и координатора московского штаба Николая Ляскина были составлены протоколы о совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которые поступили в Симоновский суд для рассмотрения по существу в четверг.

"Распространение листовок, содержащих в себе признаки агитационных материалов, используемых в качестве средств наглядной агитации, представляет собой не что иное, как скрытую форму коллективного публичного мероприятия на территории города Москвы, определённого пунктом 6 статьи 2 Федерального закона "О собраниях митингах, демонстрациях и пикетировании" - как пикет. Указанное обстоятельство исключает совпадение отдельных пикетчиков и указывает на состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.2 КоАП РФ", - говорится в протоколе о привлечении к административной ответственности главы Л.Волкова, опубликованном им в "Твиттере".

В протоколе отмечается, что "согласно поступившей из департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы информации - уведомления о проведении массовых акций в поддержку А.Навального на территории города Москвы на 8 и 9 июля 2017 года в правительство Москвы не поступало".

По данным полиции, участники акции использовали "идентичные наглядные средства агитации". Кроме того, "данные массовые мероприятия имели координируемые (А.Навальным, Л.Волковым и Николаем Ляскиным через офис "Фонда борьбы с коррупцией"), согласованные действия, объединённые единым замыслом. Данные обстоятельства подтверждаются представленными ЦПЭ ГУ МВД России по Москве фото-видеоматериалами".

Сторонники А.Навального 8-9 июля провели "агитационный субботник" в Москве и городах России, в ходе которого распространяли информацию о политике и его взглядах.

В пресс-службе столичной полиции 8 июля сообщили "Интерфаксу", что около 70 человек задержаны в Москве в субботу "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий", и что в отношении задержанных составляются протоколы об административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

9 июля координатор столичного штаба А.Навального Н.Ляскин заявил, что в Москве задержано ещё более 30 человек.

Теги: Алексей Навальный
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