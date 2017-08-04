Думские партии предложили администрации президента провести партийную реформу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Парламентская оппозиция - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" (СР) просят внутриполитический блок Кремля провести партийную реформу и сократить число "фейковых партий", сообщила в пятницу газета "Известия " со ссылкой на собеседников в КПРФ, ЛДПР и СР.

"Свои инициативы партийцы высказали на заседании рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства при администрации президента", - говорится в публикации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил изданию, что сократить число партий необходимо из-за появления большого количества спойлеров на выборах разных уровней.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил газете, что "эсеры" также передали свои предложения в администрацию президента.

В ЛДПР "Известиям" сказали, что партия ведет переговоры с администрацией президента о корректировке партийного законодательства. В ЛДПР предлагают установить минимальное количество депутатов в местных и региональных органах законодательной власти, а также ввести минимальный для партии порог в 100 тыс. членов.