Второй раз за два дня мигрант напал с ножом на росгвардейца в Самарской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Росгвардии по Самарской области задержали 30-летнего мигранта, набросившегося на бойца ОМОН с ножом во время миграционного рейда.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону в пятницу, операция по выявлению нарушений миграционного законодательства проходила накануне в тепличном хозяйстве в Волжском районе накануне.

"Иностранный гражданин 1987 г.р. попытался оказать сопротивление и набросился на сотрудника Росгвардии с ножом. Стражи правопорядка обезвредили правонарушителя, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в результате рейда были выявлены 60 иностранных граждан, собрано 42 административных материала за выявленные нарушения миграционного законодательства.

Материалы, собранные по факту нападения на представителя власти, направлены для рассмотрения в следственное управление СКР по Самарской области.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел 2 августа в Самаре. Уроженец одной из республик Центральной Азии 1992 года рождения оказал сопротивление полицейским, ранил двоих ножом и скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ведется его розыск.