Вода ушла с подтопленных участников рудника "Мир"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вода, подтопившая рудник "АЛРОСА" в Якутии, схлынула, подтопленных участков в забое больше нет, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации рудника.

"Вода ушла, в ближайшее время будет подключена электрическая система, которая позволит поднять оставшихся в забое рабочих", - сказал источник.

Ранее стало известно, что в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) произошел прорыв воды в рудник из карьера. Была начата спасательная операция. Все экстренные службы, а также горноспасатели немедленно прибыли на место аварии.

По данным источника "Интерфакса", до безопасных отметок были выведены 89 горняков, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Еще 62 рабочих оставались в подтопленной части рудника.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды, сказал собеседник агентства. "Технологический процесс данного предприятия предполагает использование большого количества воды на выработке. Предварительно в системе подачи в резервуаре, который находится на предприятии, могла возникнуть неисправность, которая привела к подтоплению насосной системы", - сказал источник.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.