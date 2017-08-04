В Минкомсвязи опровергли штрафы за перепечатку статей иностранных СМИ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Новый законопроект Минкомсвязи не имеет никакого отношения к наказанию за перепечатку статей и отдельных материалов иностранных СМИ, а вводит ответственность за распространение зарубежных газет и журналов без лицензии.

"Речь идет исключительно о физических носителях, об иностранных газетах и журналах, которые продаются у нас, и при этом не имеют лицензии на распространение на территории Российской Федерации. Ни о каких отдельных материалах, сайтах, перепечатках, статьях речи не идет. Только физические носители", - сообщил "Интерфаксу" заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в пятницу.

"У нас недавно вступил в силу закон, который ввел те же самые правила для зарубежных СМИ, что и для российских. О том, что для распространения на территории РФ и те и другие должны иметь лицензию. Соответственно, если есть норма, то должно быть и наказание. Вот он штраф", - пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что это "всего лишь норма в развитие закона". "Я понимаю, что лето, и всем хочется новостей. Но это все", - добавил Волин.

В пятницу на официальном портале проектов нормативных актов был размещен законопроект, разработанный Минкомсвязи, вводящий административную ответственность за распространение в России продукции зарубежного периодического печатного издания без соответствующего разрешения.

"Законопроект направлен на внесение технического изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), касающегося введения административной ответственности за распространение на территории Российской Федерации продукции зарубежного периодического печатного издания, без получения соответствующего разрешения, а также продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены соответствующие изменения", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ней указывается, что реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета. А сам "законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и положениям других международных договоров Российской Федерации".

Согласно документу, изменения коснутся статьи 13.21 КоАП (Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации). Сейчас данная статья предусматривает административную ответственность за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации, нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью, а также изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань.