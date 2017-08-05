Поднятый на поверхность из рудника "Мир" шахтер госпитализирован

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность с 410-го горизонта рудника "Мир" в Якутии шахтера, ранее самостоятельно вышедшего на связь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая сообщила "Интерфаксу", что состояние найденного рабочего слабое. "Состояние вялое, взгляд заторможенный, жалуется на боли в ногах", - сказала она.

По последним данным, в руднике остаются восемь шахтеров.

В шахте рудника "Мир" в пятницу произошёл прорыв воды из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека.