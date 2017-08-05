Спасатели обнаружили вышедшего на связь в руднике "Мир" шахтера

Сотрудники МЧС во время подготовки к ликвидации последствий подтопления в шахте "Мир"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили шахтёра, вышедшего на связь с 410 горизонта рудника "Мир" в Якутии, и эвакуируют его на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас понимают на поверхность", - сказал представитель МЧС.

В шахте рудника "Мир" в пятницу произошел прорыв воды в рудник из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека, 133 из них эвакуированы на поверхность, в настоящий момент идет спасательная операция по поиску оставшихся шахтеров.