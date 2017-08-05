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Горноспасатели обследовали семь километров выработок в подтопленном руднике "Мир"

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Среди пропавших на руднике "Мир" - пять горняков из Мирного и четверо подрядчиков из Белгорода

Горноспасатели обследовали семь километров выработок в подтопленном руднике "Мир"
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия подтопления в шахте "Мир"
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасательная операция на подтопленном руднике "Мир" в Якутии проводится в круглосуточном режиме, сообщается на сайте правительства республики в субботу. Обеспечение жизнедеятельности в руднике "Мир" продолжается, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Горноспасатели обследовали почти 7 км незатопленных горных выработок. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме, восемь горноспасателей-водолазов обследуют затопленные участки", - говорится в сообщении ведомства. По данным оперативного штаба, в местах, где, предположительно, могут находиться пропавшие девять человек, завалы будут разбирать при помощи техники, там, где ее использовать невозможно, будут работать вручную.

"Мы сейчас проверили - работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается", - сказал Пучков журналистам после селекторного совещания в пятницу.

В субботу министр проинспектировал работу инфраструктуры шахты, которая обеспечивает жизнедеятельность под землей.

Президент компании "АЛРОСА" Сергей Иванов также отметил, что все стволовое хозяйство шахты работает стабильно.

"Предоставлены все необходимые условия для работы горноспасательных отрядов. Специалисты компании занимаются оценкой дальнейшего развития ситуации, притоков, состояния рудника", - сказал он.

Глава Якутии Егор Борисов, находясь в Мирном, где идет спасательная операции на подтопленном руднике "Мир", поручил оказать всю необходимую помощь семьям пропавших в результате аварии людей. Глава республики поручил установить контакт с родственниками горняков, которые до сих пор не обнаружены, проработать вопросы организации перевозки их близких на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи.

Ранее сообщалось, что на поверхность из рудника поднято 142 горняка. Двое из них госпитализированы с легкими травмами. Поиски 9 человек продолжаются.

Теги: Россия, Якутия, Мирный, МЧС
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