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ВС РФ не стал отменять приговор по "болотному делу" вопреки рекомендации ЕСПЧ

Защита Ярослава Белоусова обратится с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России (ВС) в среду отказал в отмене приговора фигуранту "болотного дела" Ярославу Белоусову после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Это первое решение ВС РФ после рекомендации ЕСПЧ по жалобам на приговоры по делу беспорядках на Болотной площади в Москве.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат осужденного Дмитрий Аграновский, защита намерена обратиться в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение решения ЕСПЧ.

Осенью прошлого года ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить Белоусову 12,5 тыс. евро компенсации за нематериальный ущерб в виде нарушения его гражданских прав. В частности, речь идет о нарушении статьи 3 ("Запрещение пыток"), статьи 5 ("Право на свободу и личную неприкосновенность"), статьи 6 ("Право на справедливое судебное разбирательство") и статьи 11 ("Свобода собраний и объединений") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также ЕСПЧ признал излишне суровым приговор российского суда по делу Белоусова и рекомендовал пересмотреть его.

В феврале 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Белоусова виновным в участии в массовых беспорядках, применении насилия к представителю власти и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Позже срок наказания был сокращен ему на три месяца.

В сентябре Белоусов - первый приговоренный к реальному сроку фигурант дела о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы в мае 2012 года - вышел на свободу после отбытия наказания.

Теги: Ярослав Белоусов
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