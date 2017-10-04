Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-главе Марий Эл Маркелову

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции, и фигурантке его дела Наталье Кожановой.

"Постановление Басманного суда Москвы от 11 сентября оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в среду.

Таким образом, Маркелов и Кожанова останутся под стражей до 12 декабря.

Экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), директору компании "Телекомпании 12 Регион" Кожановой - в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Оба фигуранта отрицают свою вину.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл, Татьяны Маркеловой, сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось. Сторона защиты утверждает, что сделка, положенная в основу обвинения, не была фиктивной и что только кадастровая стоимость имущества "Тепличного" превышает 1 млрд рублей.

Кривашу инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (част 5 статьи 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Также в рамках этого дела обвинение в служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) предъявлено бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле.