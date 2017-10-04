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Москалькова обещала проверить сообщения о ее встрече с подставными людьми в Чечне

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит информацию правозащитного центра "Мемориал" о том, что в ходе рабочей поездки в Чечню она провела встречу не с людьми, фигурировавшими в списке "Новой газеты" как пропавшие без вести, а с их братьями.

"Что касается информации "Мемориала" по поводу того, что мне был представлены не сами потерпевшие, а их братья, я могу пояснить следующее: у меня был список граждан, которые якобы пропали, представленный, в том числе, уважаемой "Новой газетой". И там значилась имя, фамилия, дата, месяц и год рождения", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в среду.

Она отметила, что в ходе рабочей поездки провела встречу по каждой фамилии, указанной в списке, и захотела увидеться с людьми, которые сообщили, что они живы.

"Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации", - подчеркнула уполномоченный.

"Для меня любая информация о жизни человека, о правах человека, играет серьезную роль, поэтому я буду проверять повторно. Я узнаю у этих людей - у нас есть их контакты, телефоны, место жительства - есть ли у них родственники, в частности, братья, которые пропали", - добавила она.

Москалькова сообщила, что также проверит информацию "Мемориала" о том, что на родственников предположительно пропавших граждан оказывалось давление с тем, чтобы они не пришли к ней на встречу.

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"Эти сигналы ко мне поступали. Я проводила два дня в Грозном прием граждан, и об этом сообщалось достаточно широко. Любой желающий ко мне мог прийти, и даже одну женщину, от которой поступала такая информация, я пригласила, специально ждала, но она не пришла ко мне", - сказала омбудсмен.

"Ко мне на прием никто не пришел. Эту информацию я довела до министра внутренних дел в самой принципиальной форме, он должен это проверить. Более того, мне сообщали фамилии этих сотрудников, которые допускали эти незаконные меры, и я это все отдала на проверку", - добавила она.

Не те люди

Накануне "Мемориал", сообщил, что, по их данным, Москалькова в ходе рабочей поездки в Чечню провела встречу не с людьми, фигурировавшими в списке "Новой газеты" как пропавшие без вести, а с их братьями.

В сообщении, опубликованном на сайте центра, отмечается, что на пресс-конференции в Грозном по итогам поездки Москалькова заявила, что провела встречу с двумя людьми из списка "Новой Газеты" - Шамханом Юсуповым и Махмой (Мохмой) Мускиевым. При этом, по данным правозащитников, к ней привезли их родных братьев.

Кроме того, по данным правозащитников, родственникам предположительно пропавших людей "угрожали расправами" в случае обращений к уполномоченному.

"По нашим сведениям, родных пропавших людей доставляли в районные отделы полиции, где предупреждали, что если они посмеют жаловаться Москальковой или её сотрудникам в ходе её визита в республику, то на их семьи падет жестокая кара. Всех инструктировали, что если к ним придут с вопросами "люди Москальковой", то следует отвечать - никто из членов семьи похищен не был", - говорится в сообщении.

Источник в одной из правозащитных организаций Чеченской республики, принимавший участие во встрече, сообщил "Интерфаксу", что в достоверности данных, предоставленных Москальковой "не может быть сомнений".

Подозреваемые в гомосексуальной ориентации

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Ранее "Новая газета" и ряд правозащитников сообщали о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории ЧР.

Москалькова сообщила 16 мая, что направила в Следственный комитет России информацию "Новой газеты" с личными данными представителей ЛГБТ-сообщества, якобы подвергшихся преследованию в Чечне.

В сентябре Москалькова сообщила, что ей удалось узнать обстоятельства и установить связь с родственниками граждан, о преследовании которых в Чечне писала "Новая Газета".

19-21 сентября уполномоченный посетила республику с рабочим визитом. На пресс-конференции по итогам поездки Т.Москалькова сообщила, что получила объяснения властей Чечни по списку жителей республики, которые, как утверждали несколько источников, стали жертвами внесудебной казни. По ее словам, три человека из списков живы, три - погибли в бою, ещё двое умерли ненасильственной смертью. Уполномоченный отметила, что ей удалось встретиться с двумя из живых граждан.

Теги: Чечня, Татьяна Москалькова
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