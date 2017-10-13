Житель Чечни пожаловался омбудсмену на преследование за гомосексуализм

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросила следственные органы начать проверку по жалобе человека, утверждающего, что он подвергся преследованию в Чечне за свою гомосексуальную ориентацию.

"Один человек ко мне обратился с этой ориентацией. Я со своей стороны направила обращение в следственные органы, и следственные органы работают в этом направлении", - сказала Москалькова в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, есть ли конкретные данные, подтверждающие сообщения о преследовании гомосексуалистов в Чечне.

"Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации",- уточнила она.

В то же время он отметила, что не получила подтверждений гомосексуальной ориентации людей, которые, по данным СМИ, якобы были подвергнуты внесудебным казням в Чечне. "Никто из этого списка - я не получила подтверждение об их сексуальной ориентации, на которую сейчас указывают",- сказал Москалькова, добавив, что это касается также других 20 уголовных дел, о которых писали в прессе.

Вместе с тем Москалькова намерена проверить информацию о попытках воспользоваться принадлежностью к ЛГБТ для получения статуса беженца за рубежом. "Ко мне обратились люди с нетрадиционной ориентацией, которые сообщают о том, что члены ЛГБТ используют такую информацию о насилии, для того чтобы выехать за рубеж. У меня такое обращение имеется с данными, и я вынуждена его проверить, чтобы здесь все было объективно, по-честному", - сказала Москалькова.

Ранее "Новая газета" и ряд правозащитников сообщали о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

В сентябре по итогам поездки в Чечню Москалькова сообщила, что из списка в 31 человек, составленного на основании информации "Новой газеты" и обращений, три человека оказались живы, два человека умерли своей смертью, еще три человека погибли при боестолкновении 18 декабря.