Пассажиры "ВИМ-Авиа" вылетят из Москвы в Анадырь рейсами авиакомпании "ЮТэйр"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры задержанных рейсов "ВИМ-Авиа" смогут отправиться из Москвы на Чукотку самолетами компании "ЮТэйр".

"С авиакомпанией "ЮТэйр" достигнута договорённость о том, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершать перелеты на всех регулярных рейсах "ЮТэйр". Эта информация была подтверждена телеграммой от авиакомпании", - сообщает в четверг пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Отмечается, что пассажирам с билетами "ВИМ-Авиа", ожидающим вылета в столичном аэропорту Внуково, необходимо подойти к стойке компании "ЮТэйр" и предоставить свои билеты.

Всех ожидающих внесут в список на вылет ближайшим рейсом при наличии свободных мест. Тем пассажирам, которым не удастся попасть на ближайший рейс, окажут помощь с расселением и питанием.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в конце сентября. После серии задержек рейсов, из-за которых пострадали тысячи пассажиров, авиакомпания официально признала, что не имеет ресурсов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании