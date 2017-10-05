Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ в Нижегородской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Жертвами пожара на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области стали четверо сотрудников подрядной организации, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Кстовского района.

Пожару присвоен четвертый номер сложности. По словам собеседника агентства, "была угроза второму резервуару, но ее предотвратили". В пресс-службе добавили, что в тушении возгорания принимают участие 120 человек и 31 единица техники.

Ранее на сайте Минэнерго сообщили, что местонахождение пяти сотрудников НПЗ, где в результате пожара взорвался резервуар, неизвестно.

Как заявили в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), пожар в Кстово произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности.

"Сегодня в городе Кстово в 14:10 на территории товарно-сырьевого производства ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в ходе ремонтных работ на бензиновом резервуаре, проводимых подрядными организациями, произошло возгорание. Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности. Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

В соцсетях появились фотографии, на которых виден столб черного дыма.