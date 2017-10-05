Открытое горение на НПЗ в Нижегородской области ликвидировали

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в четверг в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

"В 17:32 ликвидировано открытое горение, площадь пожара - 900 кв.м", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили журналистам, что "в результате возгорания на Кстовском нефтеперегонном заводе, по данным на 17:55, ни одного обращения за медицинской помощью не поступало".

Как ранее сообщили в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), пожар произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности, завод работает штатно.

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщило о локализации возгорания в 17:00 на площади 900 кв. метров.

По информации пресс-службы администрации Кстовского района, в результате пожара погибли четыре человека. Проводится доследственная проверка.