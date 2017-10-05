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Суд в Петербурге снова не принял иск родственницы Николая II по "Матильде"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Санкт-Петербурга снова отказался принять иск вдовы племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой о защите чести и достоинства к объединению "Рок", художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возврате искового заявления Куликовской-Романовой к ООО "Творческо-производственное объединение "Рок", - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Петербурга в четверг.

Ранее, в конце августа суд не принял заявление Куликовской-Романовой и предложил ей до конца сентября устранить допущенные в нем нарушения. Однако, уточнили в четверг в пресс-службе, требования, изложенные в определении суда, выполнены не были.

"29 сентября истица направила по почте уточненное исковое заявление, поступившее в суд 4 сентября, в котором заявлены новые требования, при этом от ранее заявленных требований истица не отказалась, однако не сообщила, в каких конкретно материалах к фильму "Матильда", размещенных на официальном сайте ТПО "Рок" содержится информация, порочащая честь и достоинство истицы, ее супруга и рода Романовых", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, суду не представлен документ, подтверждающий, что истица является законным представителем и родственником прямого кровного потомка рода Романовых - Тихона Куликовского-Романова, покойных императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовой (Гессен-Дармштадской), добавили в пресс-службе.

"Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будут устранены допущенные нарушения. На определение о возврате искового заявления может быть подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд в течение пятнадцати дней", - заключили там.

8 сентября депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что к Учителю подан иск о защите чести и достоинства. По словам Поклонской, она представляет истицу в суде по доверенности, и уже подала ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета на показ картины до разрешения судом иска.

Как сообщалось, в своем иске Куликовская-Романова требовала признать наличин информации, порочащей честь и достоинство истицы, супруга истицы, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовых в материалах фильма "Матильда" и официальных рекламных роликах; запретить распространение указанной информации любым способом.

Куликовская-Романова не имеет кровного отношения к царской семье. 8 июня 1986 года в Торонто она вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. В 1991 году вместе со своим супругом организовала благотворительный Фонд "Программа помощи России" и с этого момента часто бывает в России, лично участвуя в деятельности организации. После смерти мужа в 1993 году Куликовская-Романова возглавила фонд.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Поклонская.

Теги: Петербург
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