"Транснефть" остановила поставки на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Нижегородской области из-за пожара

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - АК "Транснефть" из-за пожара приостановила поставки нефти на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Нижегородской области ("ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", НОРСИ), сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"По телефонограмме с завода с 14 часов 15 минут сегодняшнего дня поставки на "ЛУКОЙЛ-Нефтеоргсинтез" остановлены", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в городе Кстово в Нижегородской области в четверг произошло возгорание с последующим взрывом. В 17:00 по московскому времени пожарные локализовали огонь.

Всего в тушении задействованы 237 человек и 50 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба администрации Кстовского района, жертвами пожара на НПЗ стали четыре сотрудника подрядной организации, которые проводили ремонтные работы на одном из резервуаров на территории "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза".

По данным НОРСИ, пожар произошел из-за нарушения подрядчиком правил безопасности, завод работает штатно.