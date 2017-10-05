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Ложные звонки о минировании делали четыре уехавших за границу россиянина

В ФСБ выяснили, что они пользовались IP-телефонией и имеют пособников в России

Ложные звонки о минировании делали четыре уехавших за границу россиянина
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании в российских городах осуществляли четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.

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"Мы их установили. Правда, непросто это было сделать - это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей", - заявил Бортников журналистам в четверг по завершению совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России, в котором приняли участие представители 117 делегаций из 76 государств и четырех международных организаций.

"Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем", - сказал глава российской спецслужбы. По словам директора ФСБ, "есть технические вещи, которые затрудняют работу, тем более что звонки происходили с территории другого государства".

Он отметил, что у злоумышленников есть пособники, которые находятся на территории России.

По словам Бортникова, звонки с ложными угрозами минирования в 50 субъектах РФ в сентябре нанесли существенный экономический и моральный ущерб. Первый, по предварительным оценкам, оценивается более чем в 300 млн рублей.

С 10 сентября правоохранительные органы фиксируют шквал анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах, меры безопасности коснулись сотен тысяч человек. Анонимы сообщали об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах и т.п. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска, но ни одна из угроз не подтвердилась.

Теги: ФСБ, Александр Бортников
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