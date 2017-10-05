Суд 9 октября огласит приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы на следующей неделе огласит приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову и другим фигурантам дела о хищениях при реставрации объектов культурного наследия.Ранее прокурор просил приговорить Пирумова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей.

"Приговор будет оглашен 9 октября в 14:00", - сказала судья Галина Таланина.

Григорий Пирумов в своем последнем слове в суде в четверг заявил, что раскаивается в содеянном. "Я искренне раскаиваюсь в содеянном, я погасил в ходе предварительного следствия весь ущерб. Прошу суд дать мне возможность как можно скорее вернуться в семью", - сказал Пирумов.

На скамье подсудимых, помимо Пирумова, находятся директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО "Балтстрой" Владимир Сванбек, глава ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Борис Цагараев. Они находятся под арестом.

Экс-директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вместе с тем, управляющий "Балтстроя" Александр Коченов ранее был освобожден под залог в 10 млн рублей по состоянию здоровья. Всех фигурантов обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

Процесс проходит в особом порядке судопроизводства, так как все обвиняемые признали свою вину. Некоторые из них заключили сделку со следствием.

По версии следствия, Пирумовым и его подельниками нанесен ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.