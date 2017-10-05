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Для экс-замминистра культуры Пирумова попросили пять лет колонии по "делу реставраторов"

Есть обновление от 22:22

Его обвиняют в крупных хищениях при реставрации объектов культурного наследия

Для экс-замминистра культуры Пирумова попросили пять лет колонии по "делу реставраторов"
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение просит приговорить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Об этом заявила прокурор Людмила Баландина в Дорогомиловском суде Москвы в четверг.

По версии следствия, Пирумов и его подельники нанесли ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

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Под арестом в рамках дела остаются Пирумов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов. Также под стражей находятся руководитель проектов ЗАО "Балтстрой" Владимир Сванбек, который дал признательные показания, а также глава ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Борис Цагараев.

Управляющий "Балтстроя" Александр Коченов ранее был освобожден под залог в 10 млн рублей по состоянию здоровья. Еще двое фигурантов - бывший директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин - находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Все обвиняемые, включая экс-замминистра культуры, заявили ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке.

Теги: Григорий Пирумов
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