СКР попросил отпустить под домашний арест давшую показания на Серебренникова экс-бухгалтера

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Следствие предлагает заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студий" Нине Масляевой, признавшей вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и давшей показания на других фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении обвиняемой Масляевой", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Она отметила, что суд рассмотрит это ходатайство в пятницу.

"Дело Серебренникова"

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных компании из бюджета на культурный проект "Платформа".

Малобродский и Масляева находятся под арестом, а Итин и Серебренников - под домашним арестом. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

В защиту фигурантов дела выступили сотни деятелей культуры по всему миру.