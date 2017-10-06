Экс-главбух "Седьмой студии" переведена под домашний арест

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нину Масляеву, признавшую вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и давшую показания на других фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов предварительного следствия подлежит удовлетворению. (...) Изменить меру пресечения в отношении обвиняемой Масляевой на домашний арест", - огласила постановление судья Евгения Николаева в пятницу.

Масляеву задержали 23 мая, а через два дня с санкции Пресненского суда Москвы она была отправлена под арест. Сама фигурантка заявляла, что "с самого начала заключила соглашение со следствием" и признала свою вину.

Позднее стало известно, что Масляева дала обличительные показания на фигурантов дела и назвала одним из организаторов преступной схемы по хищению средств проекта "Платформа" основателя "Седьмой студии" - режиссера Серебренникова. Кроме того, дочери обвиняемой заявили следствию, что неизвестные мужчины ведут за ними слежку, организованную, как они считают, бывшими коллегами матери с целью давления на нее.

Серебренников, Масляева, а также экс-директор "Гоголь-центра", бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор организации Юрий Итин обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Малобродский находится под стражей, Итин и Серебренников - под домашним арестом. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой.

Ещё одна фигурантка - бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен в итоге не был, Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", его оперативное сопровождение осуществляет управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

В защиту фигурантов дела выступили сотни деятелей культуры в России и по всему миру.