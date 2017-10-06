Суд оправдал бывшего вице-президента Росбанка Поляницыну по делу о мошенничестве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу вынес оправдательный приговор бывшему вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

"Приговором суда Поляницына полностью оправдана", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, "суд не установил в действиях Поляницыной состава мошенничества".

Кроме того, подсудимой разъяснено право на подачу иска о возмещении вреда за незаконное уголовное преследование.

Изначально Поляницыной вменялось пособничество в коммерческом подкупе, но в окончательном обвинении квалификация ее деяния была ужесточена следствием на часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Свою вину в мошенничестве бывший вице-президент банка не признала.

В 2013 году уголовное дело о коммерческом подкупе в $1,2 млн было возбуждено в отношении экс-главы Росбанка Владимира Голубкова. По версии следствия, с сентября по декабрь 2012 года Голубков вел переговоры с предпринимателем Андреем Ковалевым о передаче ему $1,5 млн за пролонгацию договора с Росбанком и реструктуризацию оставшейся части долга.

Как считает следствие, в апреле 2013 года через Поляницыну Голубков получил шесть траншей по $200 тыс.

В мае 2013 года Голубков был задержан в одном из столичных ресторанов и отправлен под домашний арест, но уже через три месяца переведен под стражу.

Практически сразу после возбуждения уголовного дела Голубков был уволен с должности за "грубые нарушения, подрывающие репутацию банка". В рамках заключенного мирового соглашения банк выплатил ему так называемый золотой парашют в сумме более 26 млн рублей.

Поляницына на стадии предварительного расследования признала вину в соучастии в коммерческом подкупе и дала показания против Голубкова и заключила сделку со следствием. Однако прокуратура Москвы отменила досудебное соглашение, отказалась утвердить ее обвинительное заключение и вернула материалы для дополнительного следствия.

В конце 2015 года при дополнительном расследовании с Голубкова были сняты все обвинения. Следствие установило, что он был введен в заблуждение Полянициной и впоследствии оговорен. Уголовное дело в отношении него закрыли за отсутствием состава преступления, а действия его бывшей подчиненной квалифицированы по статье "мошенничество".