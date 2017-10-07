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В Тульской области восстановили движение после схода с рельсов 24 вагонов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На железнодорожном перегоне "Малая Андреевка - Турдей" полностью восстановили движение после схода с рельсов 24 вагонов грузового поезда. На это потребовалось больше суток.

"Железнодорожники восстановили около 250 метров поврежденного железнодорожного полотна. После пропуска пробных технических составов дано разрешение на движение пассажирских поездов. В 4:36 для движения поездов был открыт второй главный путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме", - говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги").

В пятницу в 2:01 при следовании грузового поезда по перегону станций "Малая Андреевка - Турдей" Ефремовского района, произошел сход 24 вагонов и секции Б локомотива, из которых 15 вагонов - груженые щебнем, удобрениями, один - железными трубами, а также восемь цистерн с дизельным топливом. В ликвидации последствий принимали участие более 200 железнодорожников. Владельцам груза и ОАО "РЖД" причинен крупный ущерб, размер которого устанавливается.

Четыре состава дальнего следования задержались в пути из-за инцидента. Движение пассажирских поездов было организовано с использованием альтернативных маршрутов.

Столичное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) по факту схода вагонов грузового поезда в Тульской области.

Теги: Тульская область
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