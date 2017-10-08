Что произошло за день: воскресенье, 8 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел на строительном рынке "Синдика" у МКАД. Торговый комплекс оказался полностью охвачен огнем . В здании произошло обрушение кровли и внутренних конструкций. Согласно расчетам МЧС, пожар удастся локализовать не ранее 2-3 часов ночи.

- В столице Каталонии Барселоне прошел митинг против отделения от Испании. Согласно оценкам организаторов, в акции приняли участие около миллиона человек . Полиция называет более скромные цифры - 350 тыс. Незадолго до начала акции премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил , что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.

- В Госдуме анонсировали скорое рассмотрение законопроекта о гуманном отношении к животным, предполагающий запрет контактных зоопарков и содержания в квартирах диких животных.

- Прокуратура Дагестана начала проверку по факту задержания в центре Махачкалы водителя внедорожника, не пропустившего кортеж главы республиканского МВД. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, будет дана правовая оценка как действиям водителя, так и полицейских, проводивших его задержание.