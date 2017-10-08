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В Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителя

Водитель BMW X5 не уступил дорогу кортежу главы МВД республики и был задержан

В Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителя
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Дагестана начала проверку по факту задержания в центре Махачкалы водителя внедорожника, нарушившего правила дорожного движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"По поручению прокурора республики организована проверка в связи с произошедшим 7 октября 2017 года в городе Махачкале дорожным инцидентом между водителем автомобиля BMW и сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, будет дана правовая оценка как действиям водителя, так и полицейских, проводивших его задержание.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором кортеж со спецсиганалами догнал на улице 26 Бакинских комиссаров Махачкалы внедорожник BMW X5, после чего одна из машин кортежа перегородила ему дорогу. Водитель внедорожника был задержан, нарушителя и его автомобиль забрали с места происшествия.

По данным информированного источника, задержанный не уступил дорогу кортежу главы МВД республики в городе Каспийске, откуда и началась погоня за ним.

В свою очередь "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики сообщили, что задержанный уроженец Гунибского района Магомед Магомедшапиев, 1989 года рождения, на допросе в отделе полиции признался в нарушениях закона.

Как сообщалось ранее, 7 октября в городе Махачкале на улице 26 Бакинских комиссаров полицейскими был остановлен автомобиль BMW, водитель которого неоднократно грубо нарушал ПДД (правил дорожного движения - ИФ), создавая аварийные ситуации и не реагируя на неоднократные требования об остановке и попытался скрыться.

Теги: Дагестан
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