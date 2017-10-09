Возбуждено дело против полицейского-очевидца убийства пауэрлифтера в Хабаровске

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который присутствовал при драке чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева с Анаром Аллахверановым в Хабаровске. Он убеждал бойцов Росгвардии не вмешиваться.

Как сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю, фигурантом дела стал 27-летний бывший полицейский патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Хабаровску. Ему инкриминируется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностями полномочиями).

Сотрудник полиции, находившийся в нетрезвом состоянии, стал очевидцем драки, но, видя нарушение общественного порядка, не предотвратил происходящее и не задержал Аллахверанова. Об этом стало известно из допросов очевидцев.

Следствие отмечает, что полицейский бездействовал как должностное лицо из ложно понятого чувства товарищества.

"Более того, по прибытию на место преступления наряда сотрудников войск Национальной гвардии в тот момент, когда потерпевший был еще жив и имелась реальная возможность по пресечению и предотвращению его убийства, сотрудник полиции стал убеждать их не предпринимать каких-либо мер реагирования к А.Аллахверанову", - говорится в сообщении.

Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел.

Известный пауэрлифтер Драчев был убит в драке у одного из городских кафе в Хабаровске утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - уроженец Амурска Анар Аллахверанов, - скрылся, но позднее сдался полиции. В настоящее время он арестован .

Следственный комитет возбудил не только уголовное дело в связи с гибелью Драчева, но также и дело по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.