В России

Гибель пауэрлифтера Драчева квалифицировали как "убийство из хулиганских побуждений"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанина Анара Аллахверанова, от рук которого погиб известный спортсмен-пауэрлифтер Андрей Драчев.

Обвинение предъявлено по статье "убийство из хулиганских побуждений", сообщает Генпрокуратура РФ. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

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Известный пауэрлифтер Драчев был убит в драке, инициатором которой не был. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве Аллахверанов, скрылся, но позднее сдался полиции. В настоящее время он арестован и содержится под стражей.

Следственный комитет возбудил не только уголовное дело в связи с гибелью Драчева, но также и дело по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.

Кроме того, перед судом предстанет бывший полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Хабаровску. Он был свидетелем драки и также не предотвратил ее. Выяснилось, что страж порядка был приятелем Аллахверанова. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Драка произошла 20 августа этого года. От полученных травм спортсмен скончался в больнице.

Теги: Андрей Драчев
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