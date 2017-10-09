Режим ЧС введен на территории горящего в Ростове-на-Дону рынка

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону, где с воскресенья тушат крупный пожар на площади около 6 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"На месте создан штаб по тушению пожара. С 22:00 мск воскресенья на месте пожара введен режим ЧС, граница зоны - территория рынка. По предварительным данным пострадавших нет. Угроза для ростовчан отсутствует", - говорится в сообщении.

Кроме того, в микрорайоне, где произошел пожар, изменены схемы движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник пожарные полностью ликвидировали горение на двух участках рынка в Ростове-на-Дону. На оставшихся двух участках ликвидировано открытое горение.

Возгорание на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону началось в воскресенье в 21:08 по Москве с одного из торговых павильонов. Затем огонь распространился на другие строения. Были приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧСРоссии. В тушении задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. В 1:54 по Москве понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. квадратных метров.