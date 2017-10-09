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Пожар полностью ликвидирован на двух участках рынка в Ростове-на-Дону

Еще на двух ликвидировано открытое горение

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожар полностью ликвидирован на двух участках рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс" в Южном региональном центре МЧС России.

"На двух участках из четырех горение полностью ликвидировано, еще на двух ликвидировано открытое горение", - сказал представитель ЮРЦ МЧС.

Возгорание торгового павильона на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону произошло в воскресенье в 21:08 по московскому времени. Затем огонь распространился на другие строения. Были приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России. В тушении были задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. В 1:54 понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. квадратных метров.

Теги: Ростов-на-Дону
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