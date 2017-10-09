Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью потушен

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожар на рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали в 13:55, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Пожар в одном из торговых павильонов рынка начался накануне в 21:08, затем огонь распространился на другие строения. Были приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России. В тушении были задействованы около 400 человек и 50 единиц техники.

В 01:54 понедельника пожар был локализован на площади 6 тыс. квадратных метров. Утром пожарные ликвидировали горение на двух участках рынка, еще двух участках было ликвидировано открытое горение.

Полиция начала проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.