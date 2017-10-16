Власти Башкирии заявили об остановке распространения ящура

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ящура в Башкирии уже нет, аграрии региона продолжают ликвидацию его последствий, сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Мухаметдинов.

"У нас (на территории Башкирии - ИФ) сегодня ящура нет. То, что было инфицировано, было уничтожено, остальной скот был провакцинирован, иммунитет имеет. Повторная вакцинация будет. Дезинфекция (территории - ИФ) мощная идет", - сказал он на правительственном совещании в понедельник.

По его данным, на территории четырех населенных пунктов и одного хозяйства было изъято и уничтожено 1,7 тыс. голов скота (в том числе крупного рогатого, коз и овец). В зоне вакцинации (в радиусе 30 км от очага заболевания) - хозяйства части Туймазинского, Буздякского, Шаранского, Гафурийского районов республики, более 90 тыс. голов.

Период карантина на пораженной вирусом ящера территории продлится 21 день.

Ранее сообщалось, что в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО "Нур" в селе Кандры Туймазинского района был обнаружен вирус ящура. Источником вируса предположительно стали ранее переболевшие овцы, несанкционировано завезенные в крестьянско-фермерское хозяйство ООО "КФХ "Нур" из Центральной Азии. Это первая в этом году вспышка ящура в России.

В трех населенных пунктах подлежало отчуждению и уничтожению всего 928 голов скота, в том числе крупного рогатого скота - 486 голов.

Позднее еще один очаг ящура был выявлен в Буздякском районе Башкирии, признаки инфицирования выявлены у шести голов скота в сельхозпредприятии в селе Копей-Кубово, отчуждению подлежали 146 голов КРС.

По оценке региональных властей, ущерб от вспышки ящура предварительно оценивается в 35-40 млн рублей.

В настоящее время в районе перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.