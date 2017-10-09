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Матвиенко заявила о нелегитимности решений ЕСПЧ в РФ до восстановления права голоса в ПАСЕ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для России будут нелегитимны, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не вернет полномочия делегации РФ в следующем году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"В следующем году будут выборы генерального секретаря Совета Европы. Сегодня уже есть осознание, что без участия какой-либо делегации, в частности российской, выборы эти не будут полностью легитимными. Это относится и к выборам судей ЕСПЧ", - сказала Матвиенко в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

На вопрос, правда ли, что в таком случае решения ЕСПЧ для России будут нелегитимными, она ответила: "Естественно, конечно".

По словам Матвиенко, в ассамблее "уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица (избранные структурами Совета Европы - ИФ) не будут для нас легитимными".

В 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.

Теги: Россия, ПАСЕ, Валетнина Матвиенко
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