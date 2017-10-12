Матвиенко отвергла предположения о перспективах стать премьер-министром

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи о том, что она может возглавить кабинет министров.

"Нет никаких оснований для того, чтобы моя фамилия звучала в этом ряду. Их нет и не будет. Я занимаю очень ответственный пост, работаю с огромным интересом. У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия", опубликованном на сайте издания.

При этом она подчеркнула, что больше давать комментарии на эту тему не будет.

"Я никогда не обсуждаю слухи", - отметила Матвиенко.