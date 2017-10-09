Минюст РФ предупредил американские СМИ о возможном ограничении их работы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минюст России действительно направил ряду работающих в РФ американских СМИ предупреждение о возможных ограничениях в деятельности, что является ответом на притеснения российских СМИ в США, сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня Минюстом России в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник на запрос "Интерфакса".

В ведомстве пояснили, что законом РФ "О средствах массовой информации" "предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в РФ".

"Обозначенное в запросах средств массовой информации письмо Минюста России является "зеркальной мерой" на притеснение российских средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что деятельность таких СМИ "может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством РФ".

"Принцип "зеркальных мер" будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации США", - заявили в Минюсте РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что телеканал "Настоящее время" и "Радио Свобода" (РС) получили предупреждения от Минюста России о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов и ограничении их деятельности.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правительственных кругах РФ, "Минюст сегодня направил ряду американских СМИ, в том числе подконтрольных Совету управляющих по вопросам вещания (BBG) "Голосу Америки", "Радио Свобода", интернет-проектам "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии", официальное письмо с уведомлением о предстоящих изменениях в законодательстве РФ, касающемся расширения перечня НКО, которые могут быть признаны "иностранным агентом".

"Настоящее время" и "Радио Свобода" входят в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Ответ на действия США

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности ограничить работу американских СМИ в России в ответ на ограничения работы российских журналистов в США.

"Все, что будет совершаться в отношении канала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять и в отношении американских СМИ, американских журналистов в России",- сказала Захарова в интервью телеканалу НТВ.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала Russia Today в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что такое решение может привести к прекращению работы канала в этой стране.