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Судебные приставы задержали директора фонда Навального

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Судебные приставы препровождают гендиректора Фонда борьба с коррупцией Алексея Навального - Романа Рубанова в столичное управление из-за отказа по решению суда удалять фрагменты расследования ФБК с порочащими честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова сведениями.

"Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал (управление ФССП по Москве - ИФ)", - написал Рубанов в своем твиттере во вторник. Он также опубликовал фотографию "постановления о приводе должника", согласно которому основанием для его задержания стал удовлетворённый Люблинским судом Москвы иск бизнесмена Усманова к Навальному и ФБК.

В РоссииСуд обязал Навального и ФБК удалить фрагменты фильма об УсмановеСуд обязал Навального и ФБК удалить фрагменты фильма об УсмановеЧитать подробнее

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Люблинский суд 31 мая полностью удовлетворил иск Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК, часть требований которого была связана с расследованием фонда, обязав ответчиков удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Суд решил, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК на протяжении трех месяцев.

Впоследствии Мосгорсуд изменил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики.

Навальный заявлял, что не собирается исполнять решение суда.

Теги: Алексей Навальный, Роман Рубанов, Алишер Усманов
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