Глава ФБК отказался давать объяснения судебным приставам о видео про Усманова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Роман Рубанов, ранее задержанный за неисполнение решения суда об удалении видеорасследований, касающихся бизнесмена Алишера Усманова, покинул здание Управления Федеральной службы судебных приставов.

"Я вышел. Меня ознакомили с теми документами, которые уже давали нашим юристам, ознакомили с требованием о явке на 13-е число. Мы вместе смотрели все сайты, которые указаны в судебном решении по Усманову, они хотели взять с меня объяснения, но я отказался в порядке 51-й статьи (Конституции)", - сказал Рубанов "Интерфаксу".

По словам директора ФБК, приставы также сообщили, что на него возможно возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда").

"Но они меня уже не первый раз этой статьей пугают", - добавил Рубанов.

Утром во вторник Рубанов сообщил, что судебные приставы препроводили его в московское управление из-за отказа по решению суда удалять фрагменты расследования ФБК с порочащими честь и достоинство бизнесмена Усманова сведениями.

Люблинский суд 31 мая полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, часть требований которого была связана с расследованием фонда, обязав ответчиков удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Суд решил, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК в течение трёх месяцев.

Впоследствии Мосгорсуд изменил решение, обязав ответчиков удалить лишь фрагменты фильмов-расследований, а не все видеоролики. Навальный заявлял, что не собирается исполнять решение суда.