Минобороны сообщило о ликвидации более 70 боевиков в районе сирийского Меядина

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В результате удара российских ВКС по боевикам ИГИЛ (запрещена в РФ) в районе города Меядин уничтожено более 70 боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков убитыми. Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях", - заявил Конашенков.

"Через 40 минут самолетом Су-34 был нанесен повторный удар по данному позиционному району, в результате которого было уничтожено ещё около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов", - сказал представитель Минобороны РФ.

Россия за сутки на несла 182 авиаудара по боевикам ИГИЛ в Сирии, уточнил Конашенков.

По его словам, 10 октября самолеты ВКС России продолжали уничтожение боевиков ИГИЛ, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор с западных районов Ирака.

По словам Конашенкова, в результате авиаудара был уничтожен командный пункт группировки ИГИЛ и несколько групп боевиков, прибывших из Ирака.

"В районе населенного пункта Хатла уничтожен командный пункт ИГИЛ и три группы террористов, прибывших в район с территории Ирака в качестве пополнения", - сказал он во вторник.

"Подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ начали операцию по освобождению форпоста ИГ в районе сирийского Меядина.

8 октября армии Сирии удалось окружить боевиков террористической группировки "Исламское государство" в городе Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

Эль-Меядин является не только новой "столицей" ИГ, но и занимает стратегически важную позицию по отношению к нефтяным полям Аль-Умар - крупнейшим в Сирии.