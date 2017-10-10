ВКС РФ начали операцию по освобождению форпоста ИГ в районе сирийского Меядина

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российская боевая авиация в Сирии наносит до 150 ударов в сутки по формированиям группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районе города Меядин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин (40 км юго-восточнее Дейр-эз-Зора). Ожесточенное сопротивление террористов в долине реки Евфрат не ослабевает", - сказал генерал-майор.

По словам Конашенкова, ежедневно российские военные фиксируют попытки переброски в Меядин подкреплений членов ИГ, среди которых много иностранных наемников, попавших в Сирии из Ирака.

"Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки", - заявил Конашенков.