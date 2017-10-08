Сирийская армия окружила террористов ИГ в городе Эль-Меядин

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Армии Сирии удалось окружить боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в городе Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, передает в воскресенье агентство САНА со ссылкой на военный источник.

В настоящее время армия продолжает операцию по освобождению от боевиков Эль-Меядина, который считается важным оплотом ИГ в Сирии.

Эль-Меядин является не только новой "столицей" ИГ, но и занимает стратегически важную позицию по отношению к нефтяным полям Аль-Умар - крупнейшим в Сирии.

Армия Сирии вступила в город Эль-Меядин 6 октября.