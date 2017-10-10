Роскомнадзор разрешил CNN продолжить работу в России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Телекомпания CNN устранила выявленные Роскомнадзором нарушения, поэтому сможет продолжить работу в России, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава ведомства Александр Жаров.

"Документы CNN поступили в Роскомнадзор и были изучены специалистами", - сказал Жаров.

Он отметил, что телеканал устранил нарушения, связанные с неправильными выходными данными, указанными в эфире.

"Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству", - отметил Жаров.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил приостановить действие лицензии CNN на вещание в России. Выявленные нарушения телеканалу было предписано устранить до 11 октября.

29 сентября Александр Жаров сообщил "Интерфаксу", что телекомпания CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. "По (российскому - ИФ) законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем, делается это через суд. В данном случае речи об этом не идет", - заявил тогда Жаров. Он отметил, что такое нарушение достаточно банально и встречается часто.