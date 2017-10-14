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Роскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфинге

Это можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, считают в ведомстве

Роскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о зацепинге и руфинге
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил требования об удалении страниц с информацией о "зацепинге" и "руфинге" в адрес "Вконтакте" и YouTube, 187 подобных страниц уже удалены.

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"На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, информация о "зацепинге" и "руфинге" еще на 91 странице находится в процессе удаления.

"Субкультуры "Зацепинг" и "Руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних", - поясняет пресс-служба ведомства.

Зацепинг - способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов.

Руфинг – проникновение на крыши зданий и сооружений, в экстремальном варианте с выполнением различных трюков. Руферство заключается в исследовании труднодоступных высотных объектов, таких как многоэтажные жилые дома, небоскребы, радиовышки, трубы.

Теги: Роскомнадзор
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